Un uomo di 70 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Caselle di Selvazzano. La vittima, Luciano Zanotto, di Caselle, era in sella ad una moto che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, contro una vettura in prossimità di un incrocio.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il Suem.