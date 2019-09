Un uomo è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un bus. L'incidente è avvenuto a Malcesine (Verona), in località Madonnina.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, il motociclista si è scontrato con un autobus privato restando ucciso all'istante. L'incidente ha bloccato per qualche tempo la viabilità sulla Gardesana Orientale.