Si schianta con l’auto contro un albero: morto un 43enne

Terribile incidente ieri sera attorno alle 22 a Pra di Levada a Ceggia, un’auto si è schiantata contro un albero per poi finire all’interno del fossato che costeggia la via. Sul posto, oltre al personale del Suem, sono giunti i vigili del fuoco di San Donà di Piave che hanno estratto l’uomo di 43 anni dalle lamiere accartocciate dell’auto.

I medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Presenti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da una prima ipotesi a tradire il 43enne potrebbe essere stato l’asfalto gelato visto le basse temperature di queste notti. La circolazione lungo la strada è rimasta a lungo bloccata per permettere alle forze dell’ordine di reperire tutte le informazioni necessarie.