Si ribalta con l'auto nel fossato, paura per un 30enne di Castelfranco

CASTELFRANCO – Momenti di autentico terrore quelli di un trentenne di Castelfranco Veneto che sabato sera è finito autonomamente con la sua vettura, una Peugeot 208, fuori strada nell’Agordino. Il veicolo per ragioni non note è volato fuori dalla careggiata precipitando giù per una scarpata e finendo la sua corsa ribaltato in un bosco.



L’uomo le cui condizioni non destano preoccupazione, stava percorrendo la strada che da Agordo porta a Cencenighe. Vista la dinamica dell’uscita di strada il conducente della vettura può dirsi ben fortunato di non aver avuto conseguenze ben più serie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gosaldo per i rilievi di rito.