Si mette un petardo nel sedere, ma lo scherzo finisce male VIDEO

Un gioco pericoloso, quello fatto da un ragazzo che, per festeggiare il Capodanno, si è infilato un petardo nel sedere. Il giovane, immortalato da un video che sta facendo il giro del web, si era messo il pedardo nel di dietro a mo’ di bandiera, stando disteso.

Ma quando la fiamma è arrivata “alla base”, il ragazzo si è evidentemente bruciato e nel video si vedono le fiamme sul corpo e si sentono le voci dei presenti che gridano.

Come riporta il Mirror, il gioco “apparentemente è finito davvero male”. Ma il ragazzo non è stato identificato e non si sa quanto gravi possano essere le ferite che ha