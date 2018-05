Si masturba davanti alla vigilessa in borghese, multa da 10mila euro al 23enne

Stava passeggiando lungo la pista ciclabile una vigilessa che in quel momento era fuori servizio, quando si è trovata davanti un ragazzo che, appena l’ha vista, si è tirato giù i pantaloni. Il giovane, 23 anni, ha iniziato a masturbarsi davanti alla donna e questa, shoccata, ha chiamato i colleghi.

I fatti si sono verificati martedì sera a San Lazzaro, Vicenza, e il ragazzo si è giustificato con le forze dell’ordine dicendo che stava semplicemente facendo pipì. Non è stato creduto e per lui è scattata una multa da ben 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico.