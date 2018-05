Si lancia col paracadute lasciando il figlio sull’aereo, ma il velivolo cade e il bimbo muore davanti al padre

Voleva che anche il figlioletto partecipasse alla sua avventura, ma quella che doveva essere una giornata gioiosa tra padre e figlio si è trasformata in tragedia. Protagonisti della drammatica vicenda, raccontata dall’Irish Mirror, Kris Kacprzak, irlandese, e il figlio di 7 anni.

L’uomo, appassionato di paracadutismo, aveva deciso di portare con sé il bambino e di lasciarlo sull’aereo, insieme al pilota, quando lui si sarebbe lanciato. Fino al momento del lancio, è andato tutto bene, ma appena il padre, salutato il piccolo, si è gettato con il paracadute, l’aereo ha perso quota, e si è schiantato a terra.

Non è chiaro cosa sia andato storto, ma il padre si è trovato davanti una scena terribile: l’aereo dove aveva appena lasciato il bimbo è precipitato davanti ai suoi occhi. L’uomo ha finito la discesa nel panico e ha poi corso sul luogo dell’incidente. Disperato, si è messo a scavare con le mani tra le macerie, per trovare il bimbo. Per il piccolo, però, non c’era più nulla da fare.