Si infilza con l’auto nel guard rail e muore

Tragico incidente questa mattina, domenica, alle 8.30, lungo la Transpolesana, nel comune di Angiari (Verona). Un uomo stava percorrendo la strada in direzione Verona quando per cause non ancora chiare è uscito dalla carreggiata, schiantandosi e infilzandosi con l’auto sul guard rail.

L’impatto è stato brutale e per il conducente della vettura, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del Suem, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai pompieri e all’ambulanza, sono arrivati i Carbinieri di Legnano per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.