Si infiltra nella mail dell'imprenditore e cerca di farsi versare 50mila euro

VERBANIA - Un uomo di 55 anni, residente nel Padovano, è stato denunciato dalla polizia di Verbania per aveva cercato di dirottare sul suo conto corrente 50 mila euro che un imprenditore del VCO doveva incassare da un cliente.

L'hacker, che si era introdotto nella corrispondenza telematica dell'imprenditore, aveva cercato di farsi accreditare l'ingente somma.

In gergo tecnico, la truffa telematica è definita "man in the middle", "uomo nel mezzo", ma la polizia, è risalita al truffatore che risulta essere stato già condannato per i reati di falso in scrittura privata, sostituzione di persona, truffa, insolvenza fraudolenta, bancarotta e appropriazione indebita.