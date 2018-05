Si getta sui binari al passaggio del treno: non lascia spiegazioni

MOGLIANO - Sono intervenuti gli agenti della Polfer di Treviso e i carabinieri di Mogliano Veneto, con il personale del Suem 118.



Stando a una prima ricostruzione: l’uomo si è gettato sul treno facendola finita senza lasciare una spiegazione.



La tragedia è accaduta ieri verso le 13 lungo la linea ferroviaria Treviso - Venezia tra Preganziol e Mogliano.



Dopo aver parcheggiato, l’uomo, F.Z., 49 anni, ha percorso a piedi un tratto di via Boschetta.



Ha superato un campo per raggiungere i binari. IN quel momento stava sopraggiungendo il regionale 11025 in direzione Mogliano.



L’uomo si sarebbe posizionato sui binari e a nulla è servita la frenata del macchinista che ha visto l’uomo all’ultimo.



Forti ritardi e soppressioni lungo la linea Venezia-Trieste. La circolazione è tornata alla normalità verso le 15.