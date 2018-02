Si getta dal ponte in pieno centro con le ceneri del marito nello zaino

Ha messo nello zaino l’urna con le ceneri del marito, e con quello si è lanciata dal ponte. Paura nel pomeriggio di ieri, domenica, in centro a Vicenza.

Una donna di 70 anni si è buttata nel fiume e è stata salvata in extremis da un passante che ha assistito alla scena e si è gettato in acqua per salvarla. L’uomo ha riportato l’anziana a riva e poi sono arrivati i soccorsi che l’hanno trasportata in ospedale.

La 70enne non ha riportato particolari traumi.

Non si conoscono le cause del gesto: l'ipotesi è che la donna sia soffrendo per la perdita del marito.