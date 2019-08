Si fingono sordomuti e benefattori: intascano soldi ai vacanzieri a Bibione

Si fingevano sordomuti e legati ad un'associazione di volontariato per intascare soldi dai turisti a Bibione: sono stati smascherati dagli agenti della polizia locale operativi in borghese in spiaggia.

Si tratta di due romeni ai quali è stato sequestrato l'incasso e che sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto: "è doveroso ringraziare i nostri agenti per il lavoro svolto e per il loro impegno a tutelare i vacanzieri soprattutto in un momento in cui su registra la massima presenza di turisti nella nostra spiaggia".