Si finge incontinente per farsi cambiare il pannolone, arrestato 29enne

Una storia incredibile quella accaduta a New Orleans, un 29enne si è finto invalido per un anno per farsi cambiare il pannolone dalle badanti, un modo per soddisfare la perversione sessuale di cui è affetto. A riportare la notizia il telegiornale Fox 8.

Il 29enne ha deciso di fingersi un 18enne con disabilità mentali, fisiche e incontinente. Dopo un anno, una delle badanti che lo curava si è accorta che il ragazzo non era incontinente, ma che godeva di ottima salute. L’uomo è stato così denunciato alla polizia che lo ha arrestato con l’accusa di frode.