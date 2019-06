Si ferma per far passare pedone sulle strisce, centauro travolto e ucciso da un’auto

Tragedia questa mattina, domenica, lungo la statale della Valsugana a San Giorgio in Bosco, nel padovano. Un motociclista di 48 anni è stato preso in pieno e ucciso da un’auto.

econdo la ricostruzione dei fatti riportata dalla stampa locale, l’uomo si era fermato davanti alle strisce pedonali per far attraversare la strada a un pedone. Ma un’auto che correva ad alta velocità è arrivata da dietro, l’ha preso il pieno e scaraventato al suolo. L’uomo è morto in pochi minuti e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 48enne viveva nel padovano. Sul posto, oltre al personale del Suem, è giunta la polizia locale per i rilievi.