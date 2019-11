Si ferma per aiutare un cane, muore travolta da un auto

Elisabetta Pelizzari, 52 anni veterinaria, sabato sera si è fermata in via Fratelli Borselli a Bondeno, Ferrara, per aiutare un cane abbandonato. La donna, dopo aver messo in sicurezza il cagnolino, ha attraversato la strada per tornare verso la propria vettura, quando è stata investita da un auto.

La ragazza alla guida si è subito fermata per prestare soccorso alla veterinaria. Sul posto è giunto il 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Cona, dove Elisabetta ha lottato diverse ore prima di spirare.