Si chiude fuori casa, bimba di due anni muore congelata

Tragedia nella città di Akron, in Ohio, dove una bambina di due anni è stata trovata morta, congelata, dalla madre che si era allontanata da casa per circa due ore. I fatti si sono verificati venerdì scorso e, come riporta la stampa locale, la madre della piccola avrebbe lasciato la bimba a casa col padre, che lavora di notte e che venerdì, mentre la bimba era fuori dalla porta, stava dormendo.

Su come sia potuto succedere che la piccola sia morta di ipotermia e di chi sia stata la responsabilità, la polizia sta indagando. Quello che si sa, per ora, è che la madre della bimba è tornata a casa con l’altra figlia di 4 anni e ha trovato la piccolina stesa sulla veranda fuori di casa.

La donna, disperata, ha chiamato l’ambulanza urlando mentre tentava di rianimare la piccola. Tutto inutile: la bimba, stando all'aperto con una temperatura di -11 gradi centigradi, è morta di freddo.

