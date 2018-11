Si butta sotto il treno Padova-Treviso

Tragedia oggi intorno alle 12 alla stazione di Padova, dove una donna di 43 anni si è buttata sotto il regionale diretto a Treviso. La donna, secondo quanto riporta la stampa locale, stava cammianando sui binari quando, al momento dell’arrivo del treno, si è gettata sotto il mezzo in corsa.

Non è chiara la dinamica esatta ma pare che sia trattato di un tentativo di suicidio. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del Suem. Ora si trova ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.