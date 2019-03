Si amputa il pene e esce a passeggio. La polizia corre a recuperare il membro

E’ stato notato mentre vagava per le strade di Saragozza, in Spagna, sanguinante per essersi amputato il pene. Il 33enne protagonista dell’assurda e drammatica vicenda è stato soccorso e portato in ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato.

Come riporta la stampa spagnola, la vicenda risale all’8 marzo e la ricostruzione delle forze dell’ordine ha permesso di capire che il ragazzo si era tagliato i genitali a casa e poi era uscito. Non è chiaro il motivo del gesto e rimangono private le condizioni di salute del giovane.

Il pene amputato è stato trovato a casa del ragazzo, preso e messo in un sacchetto di plastica dalle forze dell'ordine, che hanno provveduto a portare il membro in ospedale.