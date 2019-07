Si accascia a terra e muore in azienda, la vittima è un operaio di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Operaio di Vittorio Veneto muore durante il lavoro in Umbria. È accaduto a Pistrino, in provincia di Perugia. In base a quanto riporta il sito Umbria24, il 53enne, caposquadra di un’azienda trevigiana, era al lavoro in un’azienda per la messa a punto di un macchinario e sarebbe stato colto da malore cadendo dall’alto, morendo in pochi istanti.

Anche se, sempre in base a quanto riferisce il sito, l’azienda smentirebbe la caduta dall’alto, parlando invece semplicemente di malore quando la squadra stava per andare via ed aveva già terminato. L’Usl invece riferirebbe di un malore mentre si trovava su una scala e poi si sarebbe accasciato al suolo.

Escluso che possa aver influito il caldo nel malore, dato che l’uomo si sarebbe trovato all’interno di un locale climatizzato. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e a che cosa sia dovuto il decesso.