Shock in stazione dei treni: si spoglia completamente davanti a una donna e inizia a masturbarsi

Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri di Nogara (Verona) con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. I militari sono intervenuti nella sala d'attesa della stazione ferroviaria dove l'uomo si era denudato di fronte all'addetta delle pulizie e aveva iniziato a masturbarsi.

Durante gli accertamenti in caserma è emerso che non aveva documenti di riconoscimento validi e risultando irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per l'espulsione. I carabinieri hanno quindi proceduto al deferimento del giovane anche per la violazione del testo unico sull'immigrazione e al suo successivo accompagnamento al centro di identificazione ed espulsione di Torino.