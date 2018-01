Shock a Gorizia, spunta il cadavere di una donna in un boschetto

Stavano pulendo il bosco, quando hanno trovato uno scheletro umano. Macabra scoperta in un boschetto in via Brass Italico a Gorizia. Gli addetti alla sistemazione del verde pubblico stavano eseguendo alcuni lavori quando hanno notato a terra le ossa: da quanto si è appreso si tratta di un cadavere umano in via di decomposizione. Sono in corso tutte le indagini per risalire all’identità di una donna. Dalle prime informazioni, si tratta di una donna.

Sul caso indaga la polizia di Stato della questura di Gorizia