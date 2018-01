Sfondano parapetto e finiscono con l’auto nel canale di scolo

MESTRE – Paura nel pomeriggio di ieri, domenica, in via Paccagnella a Mestre, dove un’auto con a bordo tre uomini ha sfondato un parapetto metallico per poi finire nel canale di scolo.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30. I tre uomini che viaggiavano a bordo dell’auto sono stati soccorsi dal Suem e portati in ospedale con ferite non gravi. Alla vettura ci hanno pensato i Vigili del Fuoco: interventui con tre mezzi tra cui un’autogru e il nucleo sommozzatori, hanno recuperato la il mezzo.

Sul posto la polizia locale per ricostruire le dinamiche dell’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire.