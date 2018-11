Sfonda la recinzione e vola giù dal cavalcavia in A13

Pauroso incidente ma senza conseguenze nel primo pomeriggio di sabato lungo l'autostrada A13, nei pressi del casello di Monselice (Padova). I vigili del fuoco sono intervenuti appena fuori dalla sede della carreggiata per un'automobile che era caduta dal cavalcavia sovrastante l'autostrada, dopo aver sfondato la ringhiera di protezione.

Nonostante la vettura si sia ribaltata finendo sulla massicciata del cavalcavia, non ha invaso le corsie autostradali e non ha quindi intralciato o coinvolto altri veicoli. Il conducente è miracolosamente rimasto ferito.

I vigili del fuoco, arrivati da Este (Padova), hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il giovane automobilista era già stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in Ospedale. Sul posto anche l'elisoccorso, il personale dell'autostrada e la Polstrada. Le operazioni sono terminate dopo circa due ore.

L'automobilista, un giovane di 20 anni, di Pernumia (Padova), è stato portato in ospedale a Padova con l'elisoccorso, e le sue condizioni non appaiono particolarmente gravi. La Polizia stradale sta indagando sui motivi che hanno portato l'autista alla perdita di controllo della macchina.