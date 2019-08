A settembre riparte l'attività dell'Ice Team Sanve

SAN VENDEMIANO - Ad inizio settembre riparte A.S.D. ICE TEAM SANVE con le attività di hockey e pattinaggio a San Vendemiano.



Inizialmente si indosseranno i pattini inline ed Off-Ice per poi rituffarsi nel magico mondo del ghiaccio.



Le intenzioni della Società sono quelle di una riconferma ovvero ripartire dai risultati ottenuti come il primo posto nell' "Ice Challenge Veneto" per quanto riguarda il pattinaggio artistico ed ottenere ulteriori vittorie nei campionati di categoria "Under" di hockey.



Il tutto finalizzato a potersi allenare in una nuova struttura che dal 2020 ne verrà iniziata la progettazione. Nella scorsa stagione invernale i tesserati hanno superato la quota dei 170 iscritti e per la prossima le attività sul ghiaccio vedranno ampliate le tempistiche "del ghiaccio", infatti gli allenamenti si protrarranno per cinque mesi e mezzo.