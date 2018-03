"Il sesso viene meglio, se fatto dietro il Municipio di Colle Umberto"

TREVISO - La camporella ai tempi di Google Maps ha tutto un altro stile. Per trovare il posto più imbucato, pare ci si affidi allo smarthone. E noi, che abbiamo voluto curiosare senza (ci mancherebbe!) andare sul campo, abbiamo scoperto quali sono i luoghi d’amore dei trevigiani cliccando su Trovacamporella.com. Una mappa compilata dagli utenti con tanto di indicazioni per arrivare sul posto e recensioni dello stesso.

A Treviso e dintorni vanno alla grande i parcheggi: quello dell’ospedale, quello del Cinecity, quello del cimitero di Casier. Frequentato è anche il parco dello Storga: “Ottima vegetazione”, si legge nella recensione. A Giavera del Montello piace la chiesa vecchia: “vista mozzafiato”. A Sernaglia della Battaglia l’isola dei morti, a Vidor la spiaggia delle barche, oltre che il boschetto.

A Conegliano è frequentato il parcheggio della Zoppas Arena, quello del Melies, e il Parco Rocca. A Colle Umberto gli utenti consigliano i campi, il boschetto, ma soprattutto il municipio: “Un posto appartato con vista panoramica dove – si legge sulla recensione – il pre e il post migliorano”. A Vittorio Veneto un “posto fantastico” è invece il parcheggio di via Carso, che si trova di fronte al campus scolastico.

Nel trevigiano sono oltre un centinaio i luoghi segnalati dagli utenti. Non troppi, visto che il sito, ideato in Spagna, ha preso piede in Italia già dall’autunno 2016. Quello che salta all’occhio è che non sono segnalati i luoghi storici, fuori dai centri cittadini, dove da sempre i ragazzi sono andati in camporella. Quelli, forse, è meglio non piazzarli su una mappa.