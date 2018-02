Il sesso è uno sport? Il club per "incontri liberi" è affiliato al CONI

Foto Facebook Nexus Naturist Club

Che il sesso sia un’ottima attività per tenersi in forma non c’è dubbio. Ma annoverarlo tra le attività sportive e affiliare i luoghi dove questo si pratica al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha qualcuno è sembrato eccessivo.

Succede a Verona dove si è scoperto che il Nexus Naturist club, dove si pratica il “sesso libero”, è affiliato all’associazione sportiva OpesVerona e di conseguenza al Coni. La notizia, apparsa lo scorso 23 febbraio sui giornali locali, ha suscitato non poche polemiche e dal sito web del club privé è stato tolto il logo del “CONI”. Però per eliminare il Nexus dall’elenco delle realtà sportive ci vorranno probabilmente i (lunghi) tempi alla burocrazia.

Come mai il club sia stato affiliato al CONI, l’ha spiegato il presidente di OpesVerona Alessandro Boggian al quotidiano VeronaSera. “Non conoscevo affatto il club Nexus - puntualizza Boggian - e men che meno sapevo fosse nostro affiliato, e ciò è stato possibile perché la loro domanda d'iscrizione è stata fatta direttamente a Roma, alla sede nazionale, una procedura che talvolta può capitare avvenga”.

E’ probabile che il Nexus, per avere delle agevolazioni, si sia presentato al CONI come centro benessere. I controlli non sono stati fatti e la sede di Verona non è stata informata. Boggian alla stampa locale non ha nascosto l’imbarazzo e l’auspicio che a Roma si adopereranno per togliere dalle realtà sportive quel club che, come si legge nel sito web "è un luogo di ritrovo per coppie, singoli, singole che intendono incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze sulla sessualità, nel libero comportamento, sentimento, modo di essere tra persone con i medesimi gusti, tendenze ed espressione della libertà del sesso libero di compiacimento reciproco, il tutto in modo non mercenario".