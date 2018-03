Servizio shock delle "Iene": psicoterapeuta sospeso, accusato di abusi da paziente

L'Azienda sanitaria Ulss 3 Serenissima ha inviato una nota "per la valutazione del caso e l'eventuale seguito di competenza" alla Procura della Repubblica e all'Ordine dei Medici della Provincia di Venezia dopo il servizio televisivo del programma "Le Iene" sul caso di una donna che avrebbe documentato gli abusi subiti da un medico al quale si era rivolta per guarire dalle ferite psicologiche delle violenze compiute ai suoi danni dal patrigno quando era minorenne.

L'Ulss precisa che il sanitario "non è un medico dipendente della Azienda Sanitaria veneziana, ma un medico convenzionato per l'attività di medicina generale". L'Azienda sanitaria ha disposto cautelativamente la sospensione della convenzione con il medico. Contemporaneamente, l'Azienda sanitaria ha affidato gli assistiti del sanitario al locale Distretto e alla Medicina di Gruppo Integrata che opera nella struttura.

"Quanto all'attività di psicoterapeuta che risulterebbe svolta dal medico in questione - viene precisato - questa esula da qualsiasi incarico affidato dall'Azienda sanitaria, e anche in proposito l'Ulss 3 ha avviato ogni necessaria verifica". L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, assieme ai propri legali, "ogni ulteriore azione che potrà derivare dalle verifiche in corso".

"Il professionista in questione non è iscritto all'Ordine degli psicologi ma all'Ordine dei medici di Treviso con una specializzazione dichiarata in psicoterapia conseguita all'Università Pontificia": lo precisa l'Ordine degli psicologi del Veneto prendendo posizione "sulla squallida vicenda di abusi sessuali" riferita ieri sera in un servizio delle Iene.

Se le accuse saranno provate, l'Ordine degli psicologi si considera "parte lesa assieme all'intera categoria degli psicologi. E' già in contatto con l'Ordine dei medici e sta valutando qualunque azione legale possa essere intrapresa a tutela di tutti i propri iscritti". "Ci sentiamo umanamente vicini al dramma vissuto dalla paziente in questione ma voglio sottolineare che questo medico non è un nostro iscritto anche se si spacciava per psicologo - afferma Alessandro De Carlo, presidente dell'Ordine degli psicologi del Veneto -. Purtroppo questi episodi possono succedere, ma in realtà sono rarissimi. Non devono, tuttavia, far venire meno in alcun modo la fiducia dei cittadini nei confronti di una disciplina seria e dei tanti suoi professionisti che esercitano questo mestiere con competenza e passione a beneficio dell'utenza".