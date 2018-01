Serie D, salta la panchina della Liventina

MOTTA DI LIVENZA – Salta una panchina in Serie D, la Liventina esonera mister Mauro Conte (nella foto).



La sconfitta di Abano per 2-0, nonostante la gara dominata, un rigore sbagliato e un palo, ha avuto pesanti contraccolpi in casa Liventina.



La decisione è arrivata dopo un summit societario nella sede di via De Gasperi.



Conte lo scorso anno condusse la squadra alla vittoria del campionato e del titolo regionale di Eccellenza. Tra l’altro l’anno prima di tornare a Motta (dove allenò anche in Promozione) vinse pure il campionato di Eccellenza in Friuli con il Cordenons.



Stima immutata dunque ma scelta che era nell’aria, classifica alla mano. L’obiettivo del cambio ha come obiettivo di dare una scossa all’ambiente. Ieri poche parole da parte del direttore generale Marino Basei: «Oltre al mister, esonerato anche il preparatore atletico Guido Brescia.



Guida la Prima squadra, l’ex vice di Conte Massimo Dorigo, con lui il tecnico della Juniores Gianluca Rorato e il preparatore dei portieri Claudio Ferrati».