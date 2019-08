Serie B, subito il derby calabrese Crotone-Cosenza.

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Sorteggiato ad Ascoli Piceno il calendario della stagione 2019-2020 della Serie B di calcio, che partirà il 24 agosto per concludersi il 14 maggio. Al via subito il derby calabrese Crotone-Cosenza e l'incontro di cartello Perugia-Chievo Verona, fra le aspiranti alla promozione in A.

Questo il quadro completo della prima giornata: Ascoli-Trapani, Cittadella-Spezia, Crotone-Cosenza, Empoli-Juve Stabia, Perugia-Chievo, Pisa-Benevento, Pordenone-Frosinone, Salernitana-Pescara, Venezia-Cremonese, Virtus Entella-Livorno.

Si torna al format a 20 squadre. Le regioni che avranno club rappresentanti nella Serie B sono 12; in testa Veneto, Toscana e Campania con tre squadre ciascuna, poi Liguria e Calabria con due; una a testa per Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sicilia.