Sequestro Colonia, ferita una 14enne

La polizia tedesca non esclude l'ipotesi terrorismo per l'azione condotta oggi a Colonia da un uomo, che ha sequestrato una donna in una farmacia della stazione principale della città. Il sequestratore è stato colpito dagli agenti ed arrestato. Era in possesso di bombole di gas da campeggio e sostanze acceleranti, hanno reso noto gli inquirenti. L'uomo è entrato in azione attorno alle 12 lanciando una molotov in un fast food e ferendo una ragazza di 14 anni. Quindi, dopo l'attivazione del sistema anti-incendio, si è spostato nella farmacia sequestrando una donna. Dopo due ore, in cui la polizia ha avuto contatti con l'uomo, una squadra speciale ha fatto irruzione nella farmacia aprendo il fuoco e ferendo il sequestratore. La donna, che ha riportato ferite superficiali, è stata liberata.



La polizia ha rinvenuto documenti appartenenti ad un 55enne siriano, autorizzato a rimanere in Germania fino alla metà del 2021. Secondo gli investigatori, i documenti appartengono probabilmente all'autore dell'azione. Non c'è, però, certezza assoluta sull'identità. Allo stesso modo, vengono vagliate le testimonianze secondo cui l'uomo avrebbe rivendicato l'appartenenza ad un gruppo riconducibile all'Is quando è entrato nel fast food.