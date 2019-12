Separazione Venezia-Mestre oggi il referendum

Si sono avviate regolarmente stamane le operazioni di voto in tutte le 256 sezioni elettorali nelle quali 206mila persone che risiedono nel territorio comunale potranno votare per il 5/o referendum sulla separazione amministrativa tra Venezia e Mestre. Si vota sino alle 23, e subito dopo vi sarà lo spoglio delle schede. In passato - nel 1979, nel 1989, nel 1994 - hanno sempre prevalso i 'no', mentre al quarto tentativo, quello del 2003, non si arrivò nemmeno al quorum: l'affluenza si fermò al 39%, ma anche allora prevalsero le schede con il 'no'.