"Senza Caritas e cooperative 200 migranti restano senza percorso di inclusione"

TREVISO - Il Centro di servizi al volontariato (Csv) di Treviso ha chiesto al prefetto la convocazione urgente del tavolo per la sicurezza e immigrazione, per un confronto sui problemi nella gestione dei migranti derivanti dall'entrata in vigore del Decreto Sicurezza, ritenuto incostituzionale.

"Condividiamo fortemente - afferma in una nota il presidente di Csv Treviso, Alberto Franceschini - la preoccupazione e comprendiamo il disagio delle Caritas di Treviso e Vittorio Veneto e delle Cooperative che ieri, dopo una riflessione non poco sofferta, hanno annunciato di non rinnovare la convenzione con la prefettura di Treviso per i servizi di accoglienza dei richiedenti asilo. Ora circa 200 persone vengono private di un percorso di inclusione e formazione di cui hanno beneficiato fino a questo momento. Riteniamo questo, a tutti gli effetti, un passo indietro nella tutela dei diritti umani e del rispetto della dignità di ciascuna persona, una situazione che genera peraltro problemi sociali nelle singole città - conclude - e rende complicato l'intervento da parte delle istituzioni locali e del mondo del volontariato".