Si è salvato appena in tempo l’automobilista che questa mattina stava transitando in piazza delle Fornaci a Villaverla (Vicenza). L’uomo ha sentito che qualcosa nell’auto non andava, ha accostato, è sceso per controllare e la vettura si è incendiata.

Sul posto sono accorsi i vigili de fuoco, che hanno spento le fiamme. L’auto è andata completamente distrutta. Non sono chiare le cause del rogo.