Sempre più italiani scelgono cannabis legale con alto tasso CBD

Stando agli ultimi dati disponibili, gli italiani preferiscono acquistare marijuana legale con un elevato di tasso di CBD, ossia di Cannabidiolo. Ciò è dovuto al fatto che la qualità dei prodotti dipende proprio dalle alte concentrazioni di questo metabolita. La pianta di Canapa sativa produce infiorescenze in diverse varietà. In Italia, lo ricordiamo, ogni tipologia di cannabis non deve superare per legge concentrazioni di THC superiori allo 0,6%.

Le proprietà della cannabis legale e i suoi impieghi

A seconda della tipologia di prodotto contenente CBD, sarà possibile impiegare la cannabis legale in modi diversi, grazie alle sue infinite proprietà:

Antidolorifiche;

Antinfiammatorie;

Antibatteriche;

Antiossidanti;

Rilassanti.

Entrando ancora più nel dettaglio, vediamo alcuni tra i principali settori di applicazione della cannabis legale:

Migliorare problemi della pelle come psoriasi, acne, eczemi e dermatiti;

Generare benefici sulla respirazione;

Intervenire su stati di ansia e depressione;

Alleviare dolori fisici e tensioni muscolari;

Aiutare a combattere l’insonnia, grazie al suo effetto normalizzante sul sonno;

Migliorare le prestazioni sportive e sostenere nello sforzo chi pratica attività fisica;

Combattere stati di stress mentale e fisico;  Incentivare la creatività e il pensiero divergente.

Legal Delivery: la scelta migliore per la tua cannabis legale

Dove acquistare cannabis legale con un alto contenuto di Cannabidiolo? La risposta è Legal Delivery, uno store online che propone genetiche con valori di CBD molto alti. Legal Delivery ha creato una rete di vendita e consegna a domicilio, con un attento controllo sull’intero processo di lavorazione, garanzia di qualità della marijuana light venduta. Inoltre, i tassi di THC non superano mai lo 0,2%.

Legal Delivery è portavoce della filosofia della coltivazione indoor, nel pieno rispetto dell’ambiente e del ciclo di fioritura della pianta di marijuana: sono questi i segreti di un prodotto di altissima qualità e al 100% naturale.

Una vasta gamma di prodotti, ciascuno con il proprio gusto e un sapore che lo contraddistingue, capaci di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela: dalla super famosa Haze fino alle Skunk, simbolo degli anni ’80. Legaldelivery si impegna a selezionare con cura le qualità di cannabis light più pregiate al mondo che, oltre ad essere caratterizzate dai valori più alti di CBD, sono interamente coltivate in Italia e sono certificate da ricerche effettuate dall’Università degli Studi di Milano.

Legaldelivery: il servizio di consegna a Milano

Milano: città dalle mille possibilità e dai servizi attivi h 24 – 7 giorni su 7. Ciò risulta particolarmente vero nel settore della marijuana legale: Milano è infatti la città sul nostro territorio in cui sono presenti il maggior numero di growshop. Soddisfare le esigenze della clientela e farlo nel minor tempo possibile, in modo semplice e veloce: è questa la filosofia di Legaldelivery che, proprio su Milano, offre un servizio di consegna a domicilio dalle caratteristiche impareggiabili.

Il servizio delivery proposto da Legaldelivery infatti è garantito in appena 30 minuti su tutta la zona centrale di Milano, grazie al lavoro di drivers rapidissimi e formati.

Sul sito potrete selezionare i vostri prodotti preferiti e in poco tempo arriveranno direttamente a casa vostra. Potrete inoltre pagare comodamente alla consegna, in contanti oppure con POS; il servizio di consegna a domicilio è inoltre garantito 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.