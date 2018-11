Via i semafori a Fiera, arrivano due rotonde

TREVISO - Interventi nelle scuole, sistemazioni alloggi Erp, strade, marciapiedi e nuove rotonde. Sono tanti i lavori che compongono il piano biennale delle opere pubbliche, il primo dell’amministrazione Conte, presentato ieri dall’assessore al Lavori Pubblici Sandro Zampese e dal sindaco Mario Conte. “Un piano che segna un cambiamento di rotta - ha detto il sindaco - con l’80% degli interventi nei quartieri, per migliorare la vita dei cittadini, e un 20% in centro”.



Scorrendo il programma delle opere pubbliche tante sono quelle prevista anche dalla passata amministrazione.



Tra le novità di spicco volute dalla nuova giunta, c’è la rotonda in viale IV Novembre, al bivio di Fiera, opera che sarà realizzata entro il 2019. Un intervento da 200mila euro per un’opera ritenuta non più prorogabile, viste le code quotidiane in entrata in città su via Postumi a via Callalta. E’ prevista la realizzazione i due rotonde: una al semaforo e una poco più avanti al bivio, all’altezza del distributore. Altra rotonda anche tra via Zanella e via Brigata Marche e in viale Montegrappa.



Due interventi programmati dalla giunta precedente sono stati posticipati e migliorati: si tratta della messa in sicurezza di via Sant’Antonino e Castagnole: “Le due piste ciclabili - ha spiegato Zampese - saranno completate nel 2019 arrivando fino al confine con i comuni di Paese e Casier”.



Altro punto la ristrutturazione di villa Capuzzo a San Zeno: “Diventerà una casa in co-housing per le persone in difficoltà che hanno contribuito con uno storico lavorativo alla costruzione della nostra comunità. Persone che hanno perso il lavoro, mamme con figli, padri divorziati”. Saranno ristrutturati anche una trentina di alloggi Erp e per altri 50 alloggi saranno svolti interventi nelle strutture comuni.



Tra i cantieri esposti anche il secondo stralcio del museo Bailo: “Intendiamo avere nel 2022 due grandi mostre in contemporanea tra il Bailo e Santa Caterina”. Tra i progetti restano i lavori di S. Bona Vecchia, la riqualificazione di piazza Martiri Belfiore, del campo Eolo e della ciclabile di Selvana e i due parcheggi della città Cantarane e Pattinodromo.