Selfie in cima al grattacielo abbandonato, 16enni rischiano la vita

Hanno rischiato grosso, i ragazzini che sabato scorso sono saliti in cima a un grattacielo abbandonato per scattarsi un selfie estremo. Il gruppetto formato da tre 16enni e un 17enne è stato denunciato per invasione dei terreno e procurato allarme.

I fatti sono accaduti a Padova sabato scorso. In via Panama i ragazzi sono stati notati mentre erano in cima a un grattacielo che da tempo è abbandonato.

Sul posto sono arrviati i Carabinieri, che hanno portato i ragazzini in caserma. Dai controlli è emerso che uno di loro si era già reso protagonista di una simile bravata.

Una goliardata che poteva essere davvero pericolosa.