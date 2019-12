"Sei timido, triste o solo?" A Vittorio Veneto organizzano il Capodanno dei timidi

VITTORIO VENETO - Un ultimo dell’anno alternativo a Vittorio Veneto, quest’anno si terrà l’evento il “Capodanno dei timidi”. Una manifestazione mirata per tutti coloro che non sanno come e con chi festeggiare l’ultimo giorno del 2019.

“Un 31 dicembre diverso, affettuoso ma nel contempo anche divertente e festoso. Fatto apposta per chi come noi, non ha tanta voglia di partecipare a feste sbracate con divertimento obbligatorio” ha dichiarato il dottor Paolo Russo ideatore nel 2003 del T.A.T., il Teatro Anti Timidezza e Anti Ansia, e che sarà il relatore della serata.

Ha poi proseguito: “Le feste “comandate” sono talvolta i momenti più difficili per chi ha motivi di sofferenza, solitudine, ha vissuto e vive un abbandono, un lutto, la perdita del lavoro”.

In cosa consiste? “Tante piccole cose carine e giocose, nessuno è obbligato a far nulla”. Costo dell’ingresso 20€. La cifra raccolta sarà devoluta all’associazione Progetto d’Arte Cultura e Umanità (teatro volontario nei luoghi di sofferenza).