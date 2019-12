Segrega una donna in casa e la violenta per 10 giorni, arrestato l'aguzzino

Ha segregato una donna in casa per dieci giorni, violentandola e picchiandola: i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme hanno arrestato un nigeriano di 26 anni, richiedente asilo. La vittima è una cittadina 22enne della Repubblica Ceca. Stando alla denuncia, i due si erano conosciuti su Facebook oltre un anno fa.

La ragazza il 19 novembre scorsa ha preso un treno ed è venuta a Padova per conoscerlo. Lui l'ha chiusa nella casa dove risiede a Tribano e l'ha violentata per 10 giorni. E' stata la ragazza a chiedere aiuto: la vittima è entrata in possesso del suo cellulare per qualche secondo e ha chiamato un amico in Francia per dare l'allarme. Quest'ultimo ha avvisato la questura di Padova che ha localizzato il cellulare a Tribano. Il blitz dei carabinieri ha permesso la liberazione della donna, alla quale lo straniero ha anche rubato 2000 euro.