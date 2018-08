Segrega donna nel cassone, l'imprenditore era già stato denunciato per violenza sessuale su minore

Era stato denunciato dieci anni fa per violenza sessuale nei confronti di una minore l'imprenditore bolzanino di 53 anni arrestato con l'accusa di sequestro di persona e tortura per aver rinchiuso la sua compagna per due settimane in una cassa di plastica in mezzo ai campi del veronese.

I carabinieri hanno provveduto a denunciare un complice dell'uomo, un polacco di 32 anni suo collaboratore agricolo, che lo ha aiutato a imprigionare la vittima, tenendola sotto il sole e chiudendole la bocca con del nastro adesivo.