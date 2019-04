SEEd Medical Publishers: Online sul nuovo sito www.pphc.it tutti gli articoli della rivista "Policy and Procurement in Healthcare", dedicata agli acquisti in sanità.

-

«Dal lancio della rivista nel 2017 abbiamo valutato con i nostri lettori come migliorare il servizio web – afferma Simone Eandi, amministratore di SEEd Medical Publishers ed editore della rivista – e abbiamo accolto le numerose richieste relative alla possibilità di scaricare il pdf degli articoli. Per chi rimane affezionato alla carta, è possibile richiedere direttamente una copia omaggio».

In concomitanza con il rinnovamento del sito, esce anche il nuovo numero di "Policy and Procurement in Healthcare", dedicato alla centralizzazione degli acquisti pubblici in sanità e alle diverse procedure di gara.

Una ricerca condotta dai professori Niccolò Cusumano, Patrizio Armeni e Claudio Jommi (SDA Bocconi) si interroga sugli esiti e sull'impatto effettivo della centralizzazione sui prezzi: a pesare sono soprattutto le modalità con cui si costruiscono i lotti e il grado di competitività della procedura di selezione.

Nella programmazione di un appalto pubblico, fondamentale è la scelta della procedura da adottare. Claudio Amoroso (FARE) esamina i vantaggi dell'accordo quadro rispetto a forme monopolistiche di acquisto, in termini di flessibilità, apertura concorrenziale e sostenibilità del mercato.

Per la rubrica "Punti di vista" Anna Maria Marata (Commissione Regionale del Farmaco, Emilia Romagna) e Maurizio Pastorello(Direttore Dipartimento Farmaceutico, ASP Palermo) descrivono due diversi esempi di politiche regionali di acquisto dei farmaci in relazione alle procedure di gara centralizzate e all'accordo quadro.

Monica Piovi e Claudio Marinai presentano invece l'esperienza di ESTAR Toscana e l'approccio "value-based" come strumento per valutare la qualità nell'attività di procurement dei dispositivi medici: come si calcola il Net Monetary Benefit e come può essere applicato secondo il Nuovo Codice degli Appalti?

Infine la rubrica "L'Avvocato risponde", curata da Roberto Bonatti (Studio Russo Valentini), si interroga su un quesito di notevole attualità: come si determina il "giusto" prezzo di mercato da porre a base d'asta nelle gare per l'acquisto di farmaci?

La rivista è realizzata con il sostegno non condizionante di Amgen srl e Biogen Italia srl.

