Seduto in auto, sparano un colpo di pistola attraverso il finestrino

Era seduto tranquillamente in auto, quando qualcuno ha sparato attraverso il finestrino. Paura ieri mattina a Trieste per un cittadino che si trovava all’interno della propria vettura parcheggiata in via Cantù.

L’uomo, che stava al posto di guida, ha sentito un’esplosione e ha visto andare in frantumi il finestrino posteriore destro. Immediata la chiamata ai Carabinieri, che hanno trovato un proiettile calibro 9. L’uomo non è stato raggiunto dal proiettile, né dai frammenti di vetro, ma se il colpo avesse colpito il finestrino anteriore le conseguenze avrebbero potuto essere tragiche.

Indagini in corso per risalire all'autore del gesto.