Sea Watch fa ricorso alla Corte Europea dei Diritti umani

Il team legale di Mediterranea e Sea Watch si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani per chiedere "se il governo italiano, impedendo lo sbarco, stia violando i diritti fondamentali delle persone soccorse". Inoltre, una diffida è stata presentata dai responsabili della nave alla Prefettura e alla Capitaneria di porto di Siracusa per denunciare il mancato approdo al porto siracusano. A presentarla sono stati l'avvocato Alessandro Gamberini e la portavoce della Ong, Giorgia Linardi, che sono andati al Palazzo di Giustizia di Siracusa.

"I migranti devono scendere tutti - dicono - non possiamo rischiare un nuovo caso Diciotti. Ecco perché abbiamo mandato la diffida". "Noi valutiamo ciò che ci viene rappresentato e rispetto a ieri (lunedì, ndr) non ci sono cambiamenti" ha detto il Procuratore facente funzione di Siracusa, Fabio Scavone, parlando coni giornalisti.

"Ogni giorno si può presentare una possibile emergenza - ha aggiunto -. La Prefettura sta inviando a bordo del personale sanitario marittimo per eventuali carenze e per portare acqua rifiuti a bordo". Poi Scavone ha sottolineato che "nessun reato è stato commesso dal comandante, quando è arrivato sulle coste della Sicilia".

Per quanto riguarda il ricorso alla Corte europea, dicono intanto Mediterranea e Sea Watch, "negli scorsi giorni i cittadini stranieri soccorsi dalla nave", "il suo capitano e il capo missione, questi ultimi anche a tutela dei minori non accompagnati presenti a bordo, hanno inviato una richiesta di 'misure urgenti' alla Corte europea dei Diritti umani chiedendo di porre fine alla violazione dei diritti fondamentali prefigurata dal fatto di impedire l’ingresso nel porto della SW3 e lo sbarco di tutte le persone a bordo. La Corte EDU ha infatti il compito di valutare i ricorsi individuali di persone soggette alle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei Diritti Umani".