"E se spruzzano pesticidi vicino all'asilo?": i genitori chiedono garanzie al comune

VITTORIO VENETO - “Siamo soddisfatti che con questa ordinanza si ponga l'attenzione sull'esistenza di un problema di salute pubblica legata alle coltivazioni convenzionali e si riconosca la necessità di ripensare i metodi di coltura vicino ai siti sensibili, come le scuole, e ci auguriamo che questo si estenda anche alle abitazioni. Il fatto che ora anche l'Ulss, oltre all'amministrazione comunale, si schieri definitivamente al fianco dei cittadini e delle loro legittime preoccupazioni ci fa davvero piacere e rafforza il nostro impegno nel tutelare la salute dei nostri figli e di tutti i bambini che frequenteranno la nostra scuola dell'infanzia, che da 40 anni si trova in un luogo ideale per far crescere i bambini. Ci auguriamo davvero che ora la proprietà decida di fare un passo indietro e riveda l'atteggiamento tenuto fino a questo momento”.

Hanno commentato così i genitori dell’asilo di San Giacomo l’arrivo dell’ordinanza comunale che stabilisce che il vigneto di fianco alla scuola per l’infanzia dovrà essere biologico. “Come possiamo avere la certezza che non utilizzeranno comunque pesticidi? Quali saranno le conseguenze in questo caso? Dovesse succedere comunque i nostri figli saranno esposti a questi prodotti nocivi – continuano i genitori -. Per tutti questi motivi continuiamo a sostenere che quello non sia il posto giusto per un vigneto, visto che si trova inserito in un contesto urbano consolidato e direttamente confinante con un sito altamente sensibile, quale la scuola dell’infanzia frequentata dai nostri figli. Se ciò non fosse possibile, chiediamo che, alla luce del comportamento dei proprietari, rimanga valido l'obbligo di firmare una convenzione con il Comune in cui sia incontestabilmente chiaro che, in caso di inadempimento delle clausole, la proprietà dovrà sospendere la coltivazione”.