Scuole superiori messe a nuovo: al via il piano di ristrutturazioni della Provincia da 60milioni

TREVISO - Un maxi piano di investimenti per l’edilizia scolastica. Nei prossimi tre anni la Provincia realizzerà interventi per la sicurezza delle scuole trevigiane.



L’annuncio è arrivato ieri dal presidente Stefano Marcon. “Dopo un periodo nel quale gli investimenti hanno inevitabilmente dovuto segnare il passo, Treviso è tornata ad essere protagonista nel settore dell’edilizia scolastica”.



“L’inversione di tendenza non è stata determinata, se non in parte, e solamente nell’ultimo anno, da una mitigazione delle precedenti restrizioni finanziarie, né e stata determinata da una distribuzione a pioggia di risorse statali. Negli ultimi anni si sono invece raccolti i frutti di un lavoro ultradecennale, non sempre visibile all’esterno, che partendo dalla costituzione di un’anagrafe dettagliata del patrimonio scolastico e delle sue condizioni manutentive, ed integrando queste informazioni con la conoscenza puntuale delle dinamiche dell’utenza, ha consentito di disporre degli strumenti adeguati per fornire una risposta mirata ad alcune opportunità di finanziamento su specifici bandi che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibili a partire dal 2015”.



“A partire dal 2015 sono stati utilizzati appieno i fondi finalizzati all’esecuzione di verifiche di stabilità di solai e controsoffitti degli edifici scolastici - spiega l’ingegner Antonio Zonta, già dirigente del settore di competenza - Le indagini, eseguite nel 2016, hanno evidenziato, come prevedibile, numerose situazioni di criticità, inizialmente affrontate, in ordine di priorità, con le esigue risorse disponibili nel bilancio dell’ente. Contemporaneamente si è avviata la redazione di progetti finalizzati ad una risoluzione definitiva delle problematiche riscontrate, per un totale di oltre 29 milioni di euro. Tale attività ha consentito all’ente di rispondere in tempi rapidissimi alla richiesta del Ministero, conseguente allo stanziamento di fondi per gli interventi di ristrutturazione successivo alle indagini del 2016, e ad ottenere un finanziamento di 11 milioni e 420mila euro, su un totale di 20 milioni di euro complessivamente stanziati per le Province del Veneto”.



La conoscenza del patrimonio di edilizia scolastica e la capacità di risposta della struttura tecnica hanno poi consentito, nel 2018, a fronte del nuovo piano triennale per l’edilizia scolastica, di proporre alla Regione progetti per 18 milioni di euro (il massimo consentito dal bando regionale), ad oggi interamente finanziati.



Nel 2019, a seguito di analogo bando, sono stati prodotti progetti per 36 milioni di euro, inseriti nella graduatoria degli ammessi a finanziamento per 24 milioni. Per la parte restante è attualmente in corso una verifica con la Regione, al fine di completare l’intero programma. In relazione alle priorità assegnate a livello statale e regionale, gli interventi realizzati e previsti riguardano in prevalenza il miglioramento e l’adeguamento delle caratteristiche di risposta sismica degli edifici esistenti, in alcuni casi anche mediante demolizione e totale ricostruzione.



La priorità verrà data alle scuole della fascia pedemontana, dove è più elevato il rischio sismico: Montebelluna, Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto. In città a Treviso in febbraio partiranno i lavori di ristrutturazione dell’istituto tecnico economico Riccati-Luzzatti. L’investimento sfiora il mezzo milione di euro. Nello stesso periodo si apriranno i cantieri anche per l’adeguamento dell’itis Giorgi-Fermi, che vale 520mila euro.