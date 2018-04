"Scuola Sicura", esercitazioni alle scuole di Postioma

PAESE - Si è svolta venerdì mattina alle scuole elementari "Visentin" e medie "Casteller" di Postiama, il primo dei due appuntamenti primaverili del progetto "Scuola Sicura Veneto" previsti in provincia di Treviso. L'iniziativa, ideata dall'assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin nel 2016, prosegue con grande successo tappa dopo tappa.



"A volte sembrano cose scontate, ma quello che state imparando qui - ha detto l’assessore parlando ai ragazzi - un giorno potrebbe servirvi a salvare la vita di qualcuno. Il mio augurio pertanto è che da queste prime lezioni nascano un domani tanti volontari".



Durante l'esercitazione sono state spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio e si sono svolte diverse prove: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell'assessorato e della direzione protezione civile, insieme ai vigili dei fuoco, alle forze locali di polizia e di protezione civile, si è svolta un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.



Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d'emergenza intervenuti. Non è potuto atterrare l'elicottero del Suem 118, come solitamente invece avviene durante le esercitazioni di Scuola Sicura, in quanto dirottato su due emergenze reali avvenute in mattinata.



Al termine della giornata è stato consegnato un volumetto con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile. Il secondo appuntamento in provincia di Treviso è in programma per il giorno 19 maggio a Morgano.