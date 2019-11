VITTORIO VENETO - «La scuola elementare Zanette non vuole chiudere: per questo abbiamo bisogno di nuove iscrizioni». I genitori dei bambini del quartiere di Santi Pietro e Paolo, futuri allievi della scuola, insieme alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Da Ponte, a cui questa elementare appartiene, lanciano un appello e allo stesso tempo mettono a tacere le voci, circolate in queste settimane, che la classe prima non sarà fatta nemmeno nell’anno scolastico 2020-21.

Alla Zanette da due anni la campanella non suona per i remigini. Sia a settembre 2018, sia quest’anno, non c’erano sufficienti iscrizioni per formare una classe prima. Il numero minimo di 15 alunni non è stato raggiunto. E dopo due anni di stop, genitori e dirigente scolastica confidano che in questa scuola – messa a norma antisismica nel 2014 e dotata di varie aule speciali – possa tornare a settembre 2020 una classe prima.

«È una tra le più belle e nuove scuole di Vittorio Veneto – sottolineano insegnanti, dirigente scolastica e genitori -. La struttura è moderna e antisismica, con un bellissimo giardino e dispone di aule luminose, un grande salone e c’è anche, vicino, un campo da gioco all’aperto».

Due aule sono dotate di lim, la lavagna interattiva multimediale, poi ci sono le aule di informatica, di musica e di lingue, una piccola palestra con tatami per il judo e materiali per la psicomotricità. E il servizio del “nonno vigile” offre ingresso ed uscita da scuola in sicurezza per tutti gli alunni. «Le classi poco numerose favoriscono l’apprendimento e la concentrazione, facilitano i rapporti interpersonali, danno modo alle insegnanti di dedicarsi in modo più efficace alle necessità dei singoli – evidenziano -. Nonostante ciò negli anni sono mancate le iscrizioni, forse a causa di un orario poco elastico o più probabilmente per le false voci fatte circolare sull’imminente chiusura della struttura».

«Per questo – annuncia la dirigente scolastica – la scuola si metterà in gioco concretamente con un nuovo orario, aule rinnovate ed un progetto formativo stimolante». «Ma questo non basta – incalza un genitore -: abbiamo bisogno che tutte le famiglie delle scuole d’infanzia di Vittorio Veneto abbiano informazioni esatte e che non escludano la Zanette a priori a causa di dicerie».

Genitori, insegnanti e dirigente scolastica invitano per questo tutti a conoscere la scuola Zanette: porte aperte sabato 30 novembre a partire dalle 15.30. Ci sarà modo per i genitori di conoscere le maestre e di prendere visione delle aule, oltre che del progetto formativo e delle novità che saranno introdotte dal prossimo anno. «Ci auguriamo così – conclude una mamma - che tutti gli interessati, anche i più scettici, possano avere il tempo di soppesare le alternative con consapevolezza, considerando anche la nostra scuola e arrivare alle iscrizioni di gennaio con le idee chiare».