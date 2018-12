CASTELFRANCO – Ieri a Montebelluna e oggi a Castelfranco. Due tappe importanti, nel Distretto di Asolo dell’Ulss 2 Marca trevigiana, per l’unità mobile dell'Unione Italiana Ciechi di Treviso, dedicate allo screening visivo pediatrico gratuito. Un servizio importante e prezioso che vede insieme all’Unione Italiana ciechi il personale dell’Ulss 2. Ieri l'unità mobile attrezzata è stata parcheggiata nell’area pedonalizzata di Corso Mazzini a Montebelluna.

Oggi, invece, sarà in piazza Arnaldo Fusinato a Castelfranco Veneto dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14,00 alle 17,00.

Queste iniziative nascono dalla consapevolezza che, nonostante le diverse campagne informative di profilassi visiva, esistono ancora sacche di popolazione dove la cultura della prevenzione non è pienamente arrivata e i progetti rivolti ai bambini, attraverso l’informazione e un controllo visivo, mirano proprio a tutelare la vista dei più piccoli. L’obiettivo del cheek up è l’individuazione precoce delle patologie, che interferiscono con il processo di acquisizione dell’immagine compromettendo un normale sviluppo dell’apparato visivo. Vi sono, infatti, anomalie visive che si presentano precocemente e che possono rimanere sconosciute.

Come è noto, non sempre i bambini riferiscono di avere dei disturbi; invece, sottoponendo loro ad un esame che prevede dei semplici test di valutazione del normale sviluppo dell’apparato visivo, del suo corretto funzionamento sia in termini di acuità visiva che di motilità, ogni anomalia che si presenti può essere corretta precocemente evitando che permanga per tutta la vita. “Voglio ringraziare di cuore la disponibilità dell'Unione Italiana Ciechi per il servizio e per la collaborazione che svolge - ci tiene a sottolineare Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana -. Si tratta di attività fondamentali per la prevenzione e per raggiungere il più alto numero possibile di famiglie”.