Scopre di avere un linfoma a 16 anni, ma lei ha coraggio da vendere: apre un canale Youtube per raccontare le sue cure

VEDELAGO - Momenti di emozione hanno contraddistinto l’anteprima del consiglio comunale dell’altra sera a Vedelago quando l’amministrazione comunale, per celebrare l’iniziativa “Ottobre in rosa”, promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha dedicato l’apertura ad Elena, una ragazza di soli 16 anni, residente Fanzolo, studentessa di estetica, a cui nel giugno scorso è stata diagnosticata la sindrome di Hodgins, un tumore che colpisce il sistema linfatico.

Ciononostante Elena non si è persa d’animo. Anzi, mossa dal desiderio di condividere la sua esperienza di cure, gioie e sofferenze, ha aperto un canale youtube i cui followers sono sempre più numerosi.

Assessori e consiglieri hanno potuto conoscere più da vicino l’esperienza di Elena, accompagnata dai genitori, i fratelli, il fidanzato e molti amici, attraverso un video, cui è seguito l’incoraggiamento da parte del sindaco, Cristina Andretta, del vicesindaco, Marco Perin, della presidente della Lilt di Castelfranco Veneto e coordinamento della castellana, Laura Condotta, e dell’assessore alla cultura, Denisse Braccio.

“Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ricerca scientifica e per essere vicino a chi sta percorrendo un percorso così impegnativo – spiega Braccio - abbiamo pensato di organizzare questo momento prima dello svolgimento dei lavori della seduta del Consiglio Comunale. Un momento forte, dedicato a una ragazza meravigliosamente forte: Elena che è qui con la mamma, con il papà, con le amiche e credo che la sua testimonianza valga più di tante parole”.

“Il modo con cui Elena sta dimostrando di affrontare questo problema un bell’esempio per tutti noi perché con il suo coraggio ed il suo ottimismo ci spinge ad andare oltre gli ostacoli – ha aggiunto il vicesindaco Marco Perin -. Penso che questa sala sia il luogo giusto per dare la parola a ragazze determinate come te e ringrazio Elena perché ha scelto di raccontare perché attraverso il racconto si condivide e si dimostra la voglia di fare una strada insieme. Grazie e un grande in bocca al lupo!”.