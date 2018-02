Scoppia una tubatura, muore giovane operaio

VICENZA - E' morto un operaio rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro all'interno delle Acciaierie Beltrame a Vicenza. La vittima, di cui non si conosce ancora l'identità, aveva 36 anni. Pare fosse su un punteggio quando è scoppiata una tubatura ad alta pressione. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo è morto poco dopo il suo ricovero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del Suem che hanno prestato soccorso all'uomo, putroppo inutilmente. L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per mettere in sicurezza i luoghi dove è avvenuto l'infortunio. Accertamenti sono stati disposti anche da parte dello Spisal.

E' il secondo incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in Veneto: a Verona un operaio è rimasto gravemente ferito in un'azienda vinicola.