Scontro in volo, 5 morti

E' di almeno 5 morti e un disperso il bilancio di uno scontro in volo tra due idrovolanti nei cieli dell'Alaska. Lo ha reso noto la Guardia costiera degli Stati Uniti, secondo cui la collisione è avvenuta nei pressi della città di Ketchikan, circa 1.240 chilometri a sudest della capitale Anchorage, vicino a una famosa area turistica che offre escursioni al Monumento Nazionale dei Fiordi Nebbiosi.

Tra le vittime ci sono quattro passeggeri di uno degli idrovolanti e il suo pilota, come riportato dalla compagnia 'Princess Cruises' in una nota. Dieci persone sono rimaste ferite e sono state portate al centro medico PeaceHealth Ketchikan. "Ne abbiamo uno in condizioni critiche, tre in condizioni gravi e sei in buone condizioni", ha detto la portavoce dell'ospedale.